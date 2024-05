Santarém assinala Dia Mundial da Terra

Santarém assinalou, no dia 22 de Abril, o Dia Mundial da Terra destacando os projectos e acções que tem desenvolvido na área ambiental, nomeadamente na reabilitação de rios e ribeiras do concelho. Exemplo disso foi a inauguração da Estação de Biodiversidade (Biospot) do troço do rio Centeio em Póvoa das Mós (freguesia de Pernes) e a renaturalização da ribeira do Canavial em Casével (União de Freguesias de Casével e Vaqueiros).

O município sublinha que o projecto municipal Reabilitar Troço a Troço (RTT) integra já 23 troços fluviais reabilitados com mais de 6 mil metros de extensão, em 16 das 18 freguesias do concelho. O RTT Póvoa das Mós em Pernes - troço do rio Centeio na Póvoa das Mós, possui diversas espécies piscícolas ameaçadas, tais como: boga portuguesa, escalo, enguia e verdemãs. Sublinhe-se que a boga portuguesa apenas existe em Portugal.