Teatro Meia Via leva peça do séc. XIX à Barquinha

Uma interpretação da peça de teatro “O Inspector” do dramaturgo do século XIX Nikolai Gógal vai realizar-se no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha dia 12 de Maio, às 16h00. A peça, que estreou originalmente em 1836, retrata a corrupção, o compadrio e a futilidade das aparências. A encenação da peça está a cargo de Elsa Vieira com a participação de Alice Ramos, Amélia Maia e António Paixão.