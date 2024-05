Festival do Campino em Azinhaga homenageou um dos símbolos máximos do Ribatejo

Primeira edição do Festival do Campino contou com a presença de várias centenas de visitantes ao longo de três dias de festa em Azinhaga.

O primeiro Festival do Campino, em Azinhaga, cumpriu todos os objectivos, sendo o principal a exaltação daquele que é considerado o símbolo máximo do Ribatejo. O evento, que decorreu entre os dias 26 e 28 de Abril, contou com o apoio logístico e operacional da Associação Toiro à Corda, e com a contribuição da Junta de Freguesia de Azinhaga.

O Festival do Campino contou com uma agenda recheada de actividades, onde o campino foi o centro das atenções, “demonstrando toda a bravura e raça ribatejana nas diversas entradas de touros, nas provas de condução de jogos de cabrestos e do boi da guia, na picaria à vara larga e nas provas de perícia”, refere a autarquia em comunicado. As actividades taurinas estiveram também em destaque, com as largadas de touros e com o touro à corda. A cerimónia religiosa da “Bênção de Campinos e Animais” também foi um dos momentos altos da iniciativa, assim como a homenagem a todos os campinos que desempenharam e ainda desempenham um ofício secular. Também o grande desfile etnográfico, que contou com a participação de cinco ranchos folclóricos, marcou a diferença no certame.

A exposição de fotografia “Mundo Rural”, com fotografias de Joaquim Eduardo Madeira e a exposição de rua “O Berço do Campino” com fotografias inéditas de Carlos Relvas retratando a vida dos campinos em 1880, fizeram as delícias dos visitantes, tal como as actuações musicais durante a iniciativa. “É também importante realçar o desafio efectuado aos comerciantes locais para exporem e venderem os seus produtos e a todos os espaços de comércio de comidas e bebidas, que contribuíram para melhorar a actividade e dinâmica do recinto do evento”, lê-se na nota de imprensa.