Musicais da ABEI regressam ao Ateneu

A Associação para o Bem-Estar Infantil (ABEI) de Vila Franca de Xira vai recriar este mês de Maio três espectáculos musicais que sobem ao palco do Ateneu Artístico Vilafranquense. O primeiro, “Annie”, realizou-se no dia 4. Dia 11 de Maio é a vez do musical “Cats”, pelas 16h00, e dia 17 de Maio entra em cena “A bela e o monstro”, pelas 20h30. Os espectáculos da ABEI já são conhecidos pela cor, música, dança e alegria. De acordo com a instituição a construcção dos musicais tem um impacto positivo no desenvolvimento das crianças.

Os musicais da ABEI fazem história desde 2008, quando a ideia surgiu e ganhou corpo, ainda nas antigas instalações do Bairro do Paraíso. O objectivo era apresentar um espectáculo de teatro musical com crianças, de forma a angariar fundos para a viagem de finalistas dos alunos do 4° ano. Por isso, inicialmente, só os que frequentavam o último ano do primeiro ciclo participavam, mas rapidamente a actividade estendeu-se a todos os alunos da associação.

Ao longo dos anos foram apresentados 16 musicais. O projecto começou por subir ao palco da Sociedade Euterpe Alhandrense e passou para o Ateneu, em 2010, porque a sala tem mais lugares. Após uma paragem de oito anos, em 2023 a actual direcção da ABEI decidiu retomar este projecto. A instituição realça os benefícios para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças com o trabalho que é proposto aos alunos nesta iniciativa.