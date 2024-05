Santarém recua à Idade Média para mais umas Cortes & Lendas

Recriação história da época medieval volta a animar a cidade de Santarém, este ano entre 9 e 12 Maio.

O evento Cortes & Lendas Santarém Medieval está de regresso de 9 a 12 Maio, tendo como palcos o Jardim da República, a igreja e os claustros do Convento de São Francisco e várias ruas do centro histórico da cidade. “O Medo na Idade Média” é o tema da edição deste ano, que pretende recriar o quotidiano civil, religioso e militar da época medieval. Uma das novidades desta edição é a recriação de combates apeados e a cavalo num novo espaço de picadeiro criado para o efeito.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, que tem o pelouro do Turismo e Grandes Eventos, convida os visitantes a “viajar no tempo e ver como o concelho se transforma para receber a recriação de um verdadeiro ambiente da Idade Média”. Espectáculos de fogo, danças, quinta dos animais domésticos e animais exóticos de várias espécies são alguns dos atractivos. Não vão faltar também a feira de artigos regionais, mercado de sabores, espaço infantil com diversões e um acampamento civil com representação da nobreza, povo e clero e artes e ofícios com trabalho ao vivo. A caminhada medieval está também de regresso, bem como, diversas representações teatrais ao ar livre.