Santarém Trail volta a atrair centenas de atletas aos trilhos da cidade

Estão de volta às encostas e trilhos de Santarém centenas de participantes que vão correr as distâncias de 16 e 26 quilómetros, ou caminhar 10 quilómetros. O Santarém Trail realiza-se a 11 de Maio, sendo a partida e chegada no Miradouro de São Bento, junto ao liceu Sá da Bandeira, onde vai haver almoço ao som de boa música e com vista para a lezíria ribatejana. A organização da prova pertence à Associação Pace.makers, que conta com o apoio da RPH – Imobiliária e da Câmara Municipal de Santarém, que financia a prova com 8 mil euros.