Alpiarça vai ter uma exposição que reaviva a técnica da pintura com vinho tinto

Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe a exposição “Arte com Vinho” de Massimo Esposito: o reavivar da técnica da pintura com vinho tinto, integrada no programa da Cidade do Vinho 2024.

O Polo Enoturístico da Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça recebe até 30 de Junho a exposição “Arte com Vinho” do artista Massimo Esposito, pintor de raízes italianas que escolheu Alpiarça para viver há vários anos. A mostra envolve a apresentação de um conjunto de pinturas que reavivam a técnica de pintura com vinho tinto, uma prática que foi esquecida por algum tempo, mas que tem ressurgido com notoriedade nos últimos anos. As obras expostas integram o programa da Cidade do Vinho 2024 da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

A Casa dos Patudos, que também teve um passado ligado à produção de vinhos e à cultura da vinha, oferece um contexto especial para a exibição da exposição, segundo a autarquia. “O interesse crescente nesta forma de arte tem-se tornado evidente, com eventos e workshops da técnica a ocorrer actualmente em países mediterrânicos e nórdicos, apoiados pelos produtores e comerciantes de vinho. A exposição destaca a interligação entre arte e vinho, com um significado muito especial, no ano em que Alpiarça foi distinguida como Cidade do Vinho 2024, numa candidatura conjunta com Almeirim, Cartaxo e Santarém”, refere a nota. Massimo Esposito vive em Portugal desde 1986. Em 1996 iniciou um projecto de ensino alternativo de desenho e pintura nas autarquias do Médio Tejo. No projecto estão incluídas exposições colectivas e pessoais, eventos culturais, dias de pintura ao ar livre, body painting, pintura com vinho ou azeite, e outras colaborações com autarquias e instituições.