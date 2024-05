Atletas da Zona Alta com vários pódios na Corrida da Liberdade

Os atletas da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, conseguiram vários pódios na Corrida da Liberdade, que se realizou no Entroncamento no 25 de Abril. No escalão de benjamins A femininos, a atleta Inês Gonçalves ficou no primeiro lugar; Inês Cabeleira venceu em benjamins B e Inês Domingos em iniciadas. Em Juvenis masculinos, Francisco Jogo alcançou o primeiro lugar. Os restantes pódios foram alcançados por Leonor Henriques, 2ª em Benjamins B; Ana Maria Simões, 3ª em iniciadas; e Ana Jogo, 3ª em veteranas.