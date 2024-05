Canoagem de Alhandra é vice-campeã regional de maratona

Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube ficou no segundo lugar colectivo no Campeonato Regional de Maratona da Bacia do Tejo.

A zona ribeirinha de Alhandra foi palco do Campeonato Regional de Maratona da Bacia do Tejo, organizado pela secção Náutica do Alhandra Sporting Clube. O clube da casa conseguiu o segundo lugar colectivo, a seguir ao Clube de Canoagem da Amora e à frente do Clube do Mar Costa do Sol. A prova contou com a participação de uma dezena de clubes da região e mais de uma centena de atletas.

Foram vários os pódios individuais conquistados pelo clube de Alhandra, entre os quais o primeiro lugar em K1 Sénior, por Henrique Cerqueira, e o segundo lugar em K1 Júnior por Francisco Guedelha Rodrigues. Em SUPC júnior, Krystian Cabral arrecadou o ouro, ao passo que o sénior Luís Cabral levou a prata na mesma categoria. Em K2 júnior, Francisco Cardeira e Gabriel Batista Santos subiram ao segundo lugar do pódio, tal como Bruno Falcato em K1 Master A. A prova valeu também pelos momentos de boa disposição e confraternização entre os clubes participantes: Clube de Canoagem de Amora, Clube do Mar Costa do Sol, Clube de Canoagem Scalabitano, Clube Náutico de Salvaterra, Clube de Canoagem do Oeste, Clube Náutico Barquinhense e Clube de Canoagem do Sorraia, além do clube anfitrião.