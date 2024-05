Clube de Natação de Torres Novas vence triatlo de Cuba

Equipa torrejana conquistou o primeiro lugar colectivo e lidera Taça de Portugal de Triatlo. Nos mais jovens, Francisca Leirião foi a grande vencedora.

O Clube de Natação de Torres Novas dominou a terceira etapa da Taça de Portugal de Triatlo, que se realizou em Cuba (Baixo Alentejo), no domingo à tarde, 28 de Abril, numa prova disputada em formato de distância sprint, com 750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida. A equipa torrejana conquistou o primeiro lugar colectivo, graças ao segundo lugar à geral de Vasco Canadas, quarto de Francisco Carvalho (1ºcadete), o sexto lugar de Afonso do Canto e o 12º de Tomé Tomé (2ºcadete). Com estes resultados, o Clube de Natação de Torres Novas está, neste momento, na liderança da Taça de Portugal de Triatlo.

Enzo Takanashi, no 14º lugar, e David Paiva, no 36º lugar, também estiveram presentes em Cuba. No sector feminino, Raquel Vital concluiu a sua prova no 15º lugar à geral.

Os mais jovens atletas da Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas deslocaram-se também a 28 de Abril até à Barragem de Albergaria para participarem na segunda etapa do nacional de triatlo jovem. Francisca Leirião venceu a primeira etapa do nacional de triatlo no escalão de juvenis.