Irene Oliveira é a nova campeã nacional de petanca “mão-a-mão”

Irene Oliveira e Filipa Antunes, naturais de Muge, concelho de Salvaterra de Magos, estiveram na Ribeira Brava, na Madeira, em disputa pelo título nacional de “mão-a-mão” de petanca. Irene Oliveira, dos Amigos da Petanca de Muge, sagrou-se campeã frente à conterrânea que representa a Académica de Santarém. A prova juntou 32 atletas: 16 seniores masculinos, oito seniores femininos e oito juniores.

A petanca consiste no lançamento de uma série de bolas metálicas com o objectivo de ficar o mais próximo possível de uma pequena bola de madeira (cochonette), lançada previamente por um jogador. Criada no princípio do século 20 em França, é jogada em todo o sul da Europa e foi trazida para Portugal na década de 80 pelos emigrantes. É já considerada um desporto e existem federações nacionais que regulamentam a sua prática.