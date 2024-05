Ouriense bate Benavente e conquista Taça do Ribatejo em juniores

O Clube Atlético Ouriense bateu na final da Taça do Ribatejo em juniores o Grupo Desportivo de Benavente por 4-0 e conquistou o troféu atribuído pela Associação de Futebol de Santarém. Na partida disputada a 1 de Maio no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento, marcaram os golos do Ouriense João Afonso, José Lopes, Diogo Alves e Francisco Gonçalves.