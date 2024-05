Patinagem da Zona Alta organizou torneio e alcançou vários pódios

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, organizou o seu torneio de patinagem artística em que vários atletas da secção de patinagem do clube tiveram prestações positivas. No que toca aos escalões de formação, Madalena Parreira, atleta em iniciação A, conquistou o primeiro lugar e Maria Beatriz Brás ficou em terceiro. Em benjamins B, Maria Leonor Sousa e Maria Pereira ficaram, respectivamente na primeira e na segunda posições. Em infantis, Alice Fontiela foi a vencedora, tendo a colega Mariana Santos ficado em segundo. Em iniciados, Mariana Ribeiro alcançou o primeiro lugar e em cadetes Nair Veloso ficou em segundo.

Na parte da pré-competição, em Iniciados Lara Parreira triunfou, assim como Laura Teixeira em cadetes. Em Juvenis, Leonor Antunes foi a primeira e Rafael Pina o segundo. Na área de competição, no escalão de iniciados, Catarina Matos foi a melhor, enquanto em cadetes Carolina Julião ficou no segundo lugar. A UDRZA ainda conquistou o primeiro lugar por equipas na formação e o segundo lugar por equipas em pré-competição.

O evento de patinagem que decorreu no Palácio dos Desportos de Torres Novas teve a participação de mais de 250 atletas em representação de 16 clubes.