Peddy Paper cultural no Vale de Santarém

Iniciativa organizada pela Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória decorre a 11 de Maio. As inscrições são gratuitas.

A Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória vai dar continuidade ao programa “Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém” com realização de um peddy paper cultural, em ambiente urbano da vila, com base em questionário que será entregue aos participantes. No ano passado a associação também realizou uma iniciativa idêntica, que contou igualmente com os apoios da Câmara Municipal de Santarém e da Junta de Freguesia do Vale de Santarém.

Pode inscrever-se qualquer pessoa com mais de 10 anos, como concorrente individual ou em equipa de dois elementos. A inscrição é gratuita. Os participantes devem comparecer às 09h00 na Rua Alferes Aguiar, dia da prova, junto ao jardim público do Vale de Santarém, para confirmar a inscrição.

Há prémios para os classificados nos 1º, 2º e 3º lugares, e certificados de participação para todos. A entrega dos prémios e certificados será em data e local previstos no regulamento.