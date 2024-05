Caixa Geral de Depósitos é o banco campeão das reclamações em Portugal

No primeiro trimestre deste ano a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Portugal lideram em número de queixas dos contribuintes portugueses. O regulador foi o que mais aumentou em percentagem vendo crescer as queixas por burla em cerca de 50%.

Nos primeiros três meses do ano de 2024 o Portal da Queixa recebeu mais de 1.800 reclamações relacionadas com o sector da banca, sendo que 27,8% são direccionadas à Caixa Geral de Depósitos. O pódio incluiu o Banco de Portugal e o ActivoBank, que registam 10,9% e 10,6%, respectivamente. Nas principais reclamações destacam-se o débito desconhecido que recolhe 32,6% das ocorrências. Os consumidores referem-se a valores que foram debitados de forma indevida e sem o conhecimento antecipado do utilizador. O segundo motivo mais reportado é a burla (13,4%), onde os consumidores denunciam ter sido vítimas de burlas com cartão de crédito ou através das contas. Na origem de 10,9% das queixas consta a cobrança indevida de taxas ou tarifas. 5% das reclamações são motivadas por problemas com o reembolso, ou seja, a devolução de valores debitados. Na categoria dos cartões de crédito, o pódio pertence ao cartão Universo a somar 78,3% das participações. O cartão WiZink foi alvo de 21,5% das queixas. De acordo com a análise do Portal da Queixa, a entidade que mais viu crescer o número de reclamações foi o Banco de Portugal, ao assistir a um aumento do número de queixas na ordem dos 80%. Apurou-se ainda que a denúncia de burla foi o motivo mais invocado nestes primeiros três meses do ano; no total 47,4% das queixas são relacionadas com o regulador.