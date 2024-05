Feira Maria Moleira em Vila Moreira

Ao longo de 12 de Maio decorre a oitava edição do tradicional certame

Realiza-se dia 12 de Maio, domingo, no Largo dos Correios, em Vila Moreira, a oitava edição da Feira Maria Moleira, organizada pela União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira.

As actividades programadas decorrem entre as 08h30 e as 20h00 e incluem uma caminhada, organizada pelo Sporting de Alcanena, aula de zumba dirigida por Neuza Duarte, animação de rua com o quarteto Nelson Pisco e exposição de pintura de Clotilde Raposo. Para as crianças estarão instalados insufláveis e haverá pinturas faciais. A Comissão de Festas 2024 de Vila Moreira serve almoços e lanches. A Feira Maria Moleira foi criada com a intenção de recriar o ambiente mercantil, o património histórico e cultural e de proporcionar oportunidades de encontro e de lazer.