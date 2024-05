Fundação CEBI assinala Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Alunos da Fundação CEBI, de Alverca do Ribatejo, em conjunto com a Comunidade Educativa do Colégio José Álvaro Vidal e colaboradores da Fundação, juntaram-se à Casa de Acolhimento Residencial da CEBI na construção de um Laço Azul humano, de forma a assinalar o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que decorreu em Abril.

Começou também a ser implementado, na Casa de Acolhimento Residencial da Fundação CEBI, o Kit Básico de Saúde Mental para Crianças, criado pela Associação ManifestaMente, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.