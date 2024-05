Jornadas do Associativismo no Sardoal

O município de Sardoal vai promover a sexta edição das Jornadas do Associativismo, no dia 11 de Maio, no Centro Cultural Gil Vicente. A sessão de abertura está marcada para as 14h30, com as boas-vindas do presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Miguel Borges, seguindo-se a assinatura dos protocolos no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo.

Pelas 15h30, tem lugar a palestra “Democracia e transparência nas organizações”, por Sérgio Pratas, seguindo-se uma hora e meia depois a apresentação do projecto “Futuro Verde em Acção”, pela Fundação Ajuda em Ação. As Jornadas do Associativismo são organizadas pelo município de Sardoal, com o apoio da Ajuda em Ação e decorrem no âmbito do apoio que o município tem vindo a prestar às associações do concelho.