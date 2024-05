Ourém aprovou Plano Estratégico para o Turismo

Documento, que pretende fomentar o desenvolvimento do território de Ourém, teve como base uma extensa pesquisa, com visitas e entrevistas a empresários, dirigentes associativos e institucionais, autarcas e líderes de opinião locais.

Na última reunião de câmara de Ourém, realizada a 6 de Maio, foi aprovado o Plano Estratégico para o Turismo de Ourém. Desenvolvido em colaboração com o professor João Caldeira Heitor, o plano delineia uma visão abrangente para o período de 2024 a 2030, visando o crescimento e desenvolvimento sustentável do turismo no concelho. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, apresentou uma nota referente ao plano referindo que “sentimos a necessidade de elaborar um plano estratégico para termos linhas orientadoras para o futuro do nosso concelho e partimos de três eixos estratégicos: valorização do património histórico-cultural e do património natural, qualificação da oferta turística e promoção da notoriedade do concelho de Ourém.”

O documento teve como base uma extensa pesquisa, com visitas e entrevistas a empresários, dirigentes associativos e institucionais, autarcas e líderes de opinião locais e regionais, e identifica os recursos turísticos de Ourém, incluindo história, religião, cultura, identidade, natureza, gastronomia, vinho e eventos artístico-culturais e de negócios. O plano identifica as principais dificuldades encontradas, propondo acções concretas para superá-las. Além disso, opera em cinco eixos estratégicos territoriais centrados em cinco diferentes áreas turísticas-chave: Fátima, Castelo e Vila Medieval, Ourém, Pegadas dos Dinossauros e Agroal. Cada um dos eixos tem um núcleo territorial específico, destacando suas principais atracções turísticas e propondo acções detalhadas, identificando parceiros e público-alvo. Os objectivos principais do plano passam por garantir a qualidade e sustentabilidade do destino, promover um novo ciclo de crescimento turístico e desenvolver uma oferta diversificada que aumente os fluxos turísticos e reforce a notoriedade do território oureense.

O plano vai ser apresentado em sede de assembleia municipal, para que possa ser implementado de forma faseada em colaboração com todos os intervenientes.