Ourém vai reabilitar rede viária do concelho

Na tarde de segunda-feira, 29 de Abril, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, procedeu à assinatura dos autos de consignação (lote 1 e lote 2) referentes à reabilitação da rede viária na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, assim como na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. O lote 1 contempla a reabilitação da ponte 155, Soalheira, e ruas adjacentes, pelo valor superior a 300 mil euros e com um prazo de execução de 270 dias. O lote 2 abrange as ruas na zona norte das freguesias, pelo valor de cerca de 330 mil euros e com um prazo de execução de 180 dias.

A empreitada foi adjudicada à firma Contec – Construção e Engenharia, S.A. O autarca assinou também o auto de consignação referente à reabilitação da rede viária do concelho, nomeadamente a pavimentação de diversas ruas na freguesia de Seiça. A empreitada foi adjudicada à empresa Matos e Neves, Lda., pelo valor de cerca de 620 mil euros e com prazo de execução de 180 dias.