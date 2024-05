Tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Comercial de Santarém

David Dias, presidente no mandato anterior, foi reeleito presidente da Associação Comercial, Empresarial e Serviços de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

No passado dia 24 de Abril, decorreu em assembleia-geral extraordinária, a eleição dos órgãos sociais da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) dos concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca. A votação através de voto secreto elegeu a lista A, única concorrente às eleições para o triénio 2024/2026. Como presidente da mesa da assembleia foi eleito António Braga, como vice-presidente Ricardo Gonçalves e os secretários Carlos Henriques e Ricardo Venceslau. Como presidente do conselho fiscal foi eleito Hélder Domingos, e como vogais Luís Santos e Amélia Pina. David Dias, presidente no mandato anterior, reeleito, mantendo-se Tiago Soares Lopes como vice-presidente, Nuno Graça como tesoureiro, Sancho Mesquita como secretário e os vogais André Vicente e Gonçalo Beirante, sendo eleito novo vogal Francisco Calheiros.

A nova direcção tem como principal objectivo continuar a actuar na defesa dos interesses da classe empresarial e fomentar o comércio local, disponibilizando serviços e produtos que agregam mais valor aos seus associados.