Mário Balsa é candidato pelo PS de Santarém às eleições europeias

A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista escolheu Mário Balsa para a lista candidata às próximas eleições europeias, que se realizam no dia 9 de Junho. Mário Balsa é professor, autarca na Assembleia Municipal do Entroncamento e vice-presidente da Federação Distrital de Santarém. Para Hugo Costa, líder da distrital do partido, “esta é mais uma escolha que prestigia a região e um excelente contributo para o debate sobre a Europa e a sua importância para o país. O Mário é um dos nossos melhores quadros, um homem experiente, com uma visão da política capaz de juntar a perspectiva local, nacional e internacional, bem como a essência dos impactos das decisões europeias no território e no dia-a-dia das pessoas”.

Durante o próximo mês, o PS vai desenvolver um conjunto de iniciativas que visam informar e esclarecer sobre o papel de Portugal na Europa e da Europa em Portugal.