Melhoramentos no espaço de jogo e recreio da Torre do Bispo

A União de Freguesia de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém vai avançar com a certificação e vedação do espaço de jogo e recreio na Torre do Bispo, contando para o efeito com um apoio financeiro da Câmara de Santarém de 2.837 euros. A autarquia pretende concluir os trabalhos no âmbito da empreitada de requalificação do Largo da Torre do Bispo.