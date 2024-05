Ponte do Regato vai facilitar comunicações em Vila Nova do Coito

A Junta de Freguesia de Almoster vai receber um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 50.296 euros para suportar os custos com a construção da passagem hidráulica Ponte do Regato, em Vila Nova do Coito. A obra resulta da necessidade da passagem dos proprietários dos terrenos adjacentes a essa zona de Vila Nova do Coito. Com essa intervenção, o município e a Junta de Almoster reforçam a aposta na melhoria das condições de vida da população, com a criação de uma nova via de comunicação que a vai aproximar dos serviços essenciais.