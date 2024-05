PSD exige que PS cumpra compromissos sobre nova biblioteca do Entroncamento

O processo do edifício complementar da nova biblioteca, no Entroncamento, continua sem fim à vista. A oposição levou o assunto a reunião de câmara, pela terceira vez, mas a maioria socialista parece encarar a situação de forma calma e leviana, sem grandes preocupações quanto a honrar a palavra que permitiu o acordo para a aprovação do projecto da nova biblioteca para o concelho.

Recorde-se que o projecto da nova biblioteca no Entroncamento foi aprovado em Fevereiro, numa reunião extraordinária, com o entendimento entre o PS e o PSD. O projecto foi aprovado por maioria sendo que ficou prometido ser criado um edifício complementar à biblioteca dotado de espaços para videomaping, edição de vídeo e áudio, animação, gaming, programação robótica e inteligência artificial. Rui Madeira, vereador do PSD, acredita que o edifício complementar vai levar as pessoas a aproximarem-se da cultura e da nova biblioteca. Na reunião camarária de 16 de Abril, Rui Madeira questionou o executivo sobre o ponto de situação do projecto. A oposição já tinha questionado o executivo em duas reuniões anteriores e enviou, recentemente, um requerimento ao qual ainda não obteve resposta. Jorge Faria, vereador do PS não se mostrou muito preocupado com a situação e informou que o requerimento ainda seria respondido a tempo. Apesar da demora em conseguir esclarecer a oposição, o autarca socialista afirma que o processo está a decorrer normalmente. O terreno para a obra já foi adquirido e estão a ser avaliadas as possibilidades de construção.