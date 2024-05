Santiago Mbanda na lista do BE ao Parlamento Europeu

Santiago Mbanda Lima, de 34 anos e residente no Entroncamento, integra a lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu. O candidato figura no 10.º lugar, sendo Catarina Martins, ex-líder do Bloco, a cabeça-de-lista do partido de esquerda às eleições do próximo dia 9 de Junho. Santiago Mbanda desempenha funções profissionais como director financeiro. Foi co-fundador e dirigente da associação Ação Pela Identidade, colabora com a Associação Anémona e é associado da SOS Racismo.