A Igreja da Graça, em Santarém

A Igreja da Graça, em Santarém, foi palco do habitual Encontro de Coros que integra o programa comemorativo do 25 de Abril na cidade. Este ano participaram o Coro do Círculo Cultural Scalabitano, o Orfeão Dr. João Antunes de Condeixa-A-Nova e o Orfeão “Vox Caeli” de Castanhede, que foram muito aplaudidos pela vasta plateia.