O Jardim da Liberdade, em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, acolheu uma exposição do Exército com um conjunto diversificado de viaturas, assim como material de combate. A inauguração contou com a presença de autarcas e do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão. Antes, o comandante militar foi recebido nos Paços do Concelho de Santarém, pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e restante executivo municipal.