A falta de apoios para jovens que se destacam

Lara Grigorean, dos Alunos de Apolo de Azambuja, está a correr contra o tempo para conseguir dinheiro para participar no Campeonato da Europa de Solos que se realiza daqui a sensivelmente duas semanas na capital da Croácia. “Todos juntos pelo sonho da Lara…” é o título da página de angariação de fundos criada pelos Alunos de Apolo de Azambuja para ajudar a atleta. É com tristeza que se vê a falta de apoios cortar as pernas a uma jovem dançarina quando tanto se apregoa para seguirem os sonhos. Lara Grigorean foi campeã nacional de juniores 2 open e nomeada pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva para participar no campeonato. Como é que um país como este quer medalhas se o foco dos atletas está em conseguir dinheiro para as provas?

Mariana Guedes