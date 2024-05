Azambuja premiou vencedores do concurso literário concelhio

Município de Azambuja distribuiu prémios monetários pelos vencedores do concurso literário do concelho que contou com mais de meia centena de participantes dos 11 aos 76 anos.

Os vencedores do XVII Concurso Literário do Concelho de Azambuja, que nesta edição recebeu a participação de 57 trabalhos de autores com idades compreendidas entre os 11 e os 76 anos, foram premiados pelo município numa cerimónia que decorreu no feriado de 25 de Abril.

No total foram atribuídas mais de 20 distinções, entre vencedores e menções honrosas nas cinco categorias abertas à criatividade dos participantes - banda desenhada, poesia, conto, crónica e texto dramático. Relativamente aos prémios, atribuídos em forma de cartão-oferta, a melhor obra de cada categoria foi contemplada com prémio no valor de 75 euros no primeiro escalão (10-14 anos), 150 euros no segundo (15-18) e de 200 euros no terceiro escalão (19 anos ou mais).

O concurso, que já se realiza há década e meia com o objectivo de desenvolver e incentivar a escrita criativa e o gosto pela leitura, destina-se a todas as pessoas que trabalham, residam ou sejam naturais do concelho de Azambuja, especialmente aos alunos dos agrupamentos de escolas de Azambuja, de Vale Aveiras e do Alto de Azambuja. A iniciativa é dinamizada pela Rede de Bibliotecas Municipais de Azambuja em articulação com as bibliotecas dos três agrupamentos de escolas.