Câmara de Santarém atribui apoio de 48 mil euros para actividades taurinas

A Associação Sector 9, que gere a praça de toiros de Santarém, vai contar com apoio do município para a realização de diversas actividades ligadas à festa brava ao longo deste ano.

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 48 mil euros à Associação Sector 9, para financiar a organização de actividades taurinas em Santarém. Na informação técnica que serviu de suporte à decisão política do executivo lê-se que “a Associação Sector 9 veio solicitar ao município de Santarém um apoio financeiro para a temporada de 2024, no valor de 48.000 euros, o qual foi aceite pelo vice-presidente, João Teixeira Leite, ao abrigo do seu poder discricionário”.

Na mesma informação técnica refere-se ainda que “à semelhança de 2023, em 2024 o apoio à tauromaquia e às actividades taurinas continua na agenda da Câmara Municipal de Santarém”. E acrescenta-se que a proposta surge “em cumprimento da indicação expressa do vice-presidente” e “ao abrigo do dever de obediência” que determina a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Com o apoio de 48 mil euros, lê-se na mesma informação, a Associação Sector 9, que gere a Monumental Celestino Graça, propõe-se organizar actividades taurinas ao longo do ano, designadamente durante as Festas de São José, que já decorreram; na organização e promoção de Santarém enquanto Capital do Vinho 2024 durante as corridas de toiros a realizar nesta temporada; em iniciativas com actividades taurinas no âmbito do aniversário da Feira Nacional de Agricultura – Feira do Ribatejo; e no aniversário dos 60 anos da Monumental Praça de Toiros Celestino Graça. O apoio foi aprovado por unanimidade.