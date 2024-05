Enfermeiros anunciam greve no Hospital de Vila Franca de Xira

Profissionais de saúde acusam a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo de não garantir condições para fixar enfermeiros experientes no Hospital de Vila Franca de Xira.

A falta de resposta por parte da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo aos enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira, leva a que estes profissionais de saúde tenham decretado greve para dia 28 de Maio, nos turnos da manhã e da tarde, com concentração às 11h00 junto à entrada principal do hospital. Os enfermeiros defendem a urgente contratação de mais pessoal e a aplicação das 35 horas de trabalho por semana, permitindo conciliar a vida profissional com a vida pessoal.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). Esta organização refere que após seis meses da adesão aos Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho a administração da ULS Estuário do Tejo continua sem contabilizar os pontos para efeitos de progressão aos enfermeiros com contrato individual de trabalho.

“A administração não garante condições para fixar estes enfermeiros experientes no Serviço Nacional de Saúde e no Hospital de Vila Franca de Xira. A falta de enfermeiros nesta Instituição é uma realidade. Em vários serviços, os enfermeiros têm dezenas de horas extraordinárias programadas, comprometendo a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, levando a uma elevada desregulação da vida destes profissionais”, refere o SEP.

As 126 vagas abertas nos diferentes concursos não resolvem o problema da falta de enfermeiros, segundo o SEP, porque a maioria destes profissionais já se encontra a trabalhar na instituição. Os enfermeiros exigem a contabilização de todos os pontos para efeitos de progressão, independentemente do mês de entrada, nomeadamente os anos com contrato com vínculo precário e tempo trabalhado noutras instituições e a transição de todos os enfermeiros especialistas para a respectiva categoria.