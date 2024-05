Escola Conde de Ourém vai ser requalificada por 3,4 milhões

A requalificação da Escola Básica 2,3 IV Conde de Ourém foi aprovada pelo executivo municipal em reunião de câmara extraordinária. O projecto visa a melhoria das condições energéticas e estruturais da escola, com um investimento estimado de cerca de 3,4 milhões de euros (mais IVA) e um prazo de execução de 18 meses. As intervenções planeadas incluem a reparação de patologias associadas a infiltrações, melhorias no isolamento da envolvente exterior para um aumento da eficiência energética, substituição das caixilharias por alumínio com ruptura térmica e vidro duplo, entre outras medidas. Para além disso, está prevista a implementação de sistemas de produção de energia eléctrica através de painéis fotovoltaicos e de águas quentes sanitárias por painéis solares térmicos. Além das melhorias estruturais, está prevista a reorganização dos arranjos exteriores do edifício escolar.