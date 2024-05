Estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

A degradação dos pavimentos em vias da vila do Forte da Casa e na cidade da Póvoa de Santa Iria é notória. Buracos, tampas de esgoto levantadas e alcatrão que abate são episódios cada vez mais recorrentes. Na última Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, o eleito da CDU, Marco Santos, elencou algumas das ruas mais problemáticas. A Rua da República e Rua Padre Américo, no Forte da Casa, “parecem uma manta de retalhos”, disse o eleito. Já na Póvoa de Santa Iria os casos mais visíveis são na Rua Santo António da Bolonha, Rua Rafael Bordalo Pinheiro e Rua Alberto Sanches Castro. Já no troço entre a Avenida Afonso Valente e a DanCake os motociclistas sentem-se inseguros porque há falta de aderência do piso.

A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, reconhece o problema. A autarca deu nota apenas que na Rua Padre Américo o piso abateu devido à obra que foi mal realizada. Por causa da chuva só agora foi possível voltar a alcatroar o piso. As obras de alcatroamento começaram dia 22 de Abril e ainda estão a decorrer. A circulação naquela rua faz-se de forma alternada.