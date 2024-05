Golegã quer melhorar acessibilidades ao centro de saúde

O tema da entrada principal do Centro de Saúde da Golegã voltou à assembleia municipal. Para evitar quedas, os serviços municipais vão redimensionar os degraus e colocar um corrimão.

O presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, abordou o tema da acessibilidade na entrada principal do Centro de Saúde da Golegã na última assembleia municipal, referindo ter estado no local com o vice-presidente, Diogo Rosa, e o chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácio Nunes, para averiguar a situação. António Camilo revelou haver a pretensão de se redimensionar os degraus e colocar um corrimão para facilitar a vida aos utentes com mobilidade reduzida.

O MIRANTE esteve também na antepenúltima assembleia municipal em que Carlos Crispim (CDU) referiu ter assistido a duas quedas à entrada do Centro de Saúde da Golegã e que pessoas em cadeira de rodas têm de contornar o edifício para entrar. “As pessoas vão para tratar um problema e podem vir com outro”, afirmou Carlos Crispim.