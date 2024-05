Obras na escola primária de Casais de Baixo já arrancaram

Antigo estabelecimento de ensino de Casais de Baixo está a ser requalificado para receber delegação da Junta de Freguesia de Azambuja e actividades promovidas por uma associação local.

A Junta de Freguesia de Azambuja já iniciou as obras de requalificação na antiga escola primária de Casais de Baixo, que está há anos sem qualquer utilização e prepara-se para receber uma delegação daquela autarquia, com o objectivo de aproximar da população os serviços que presta. Em simultâneo, o edifício vai poder receber actividades de âmbito cultural, desportivo, educativo e científico sobre o modo de vida sustentável e o bem-estar emocional, promovidas pela associação Free To Be.

Segundo o presidente da junta, André Salema (PS), que falava na última assembleia municipal em resposta à eleita Sílvia Vargas (BE), a escola apresentava-se muito degradada quando foi passada do município para a junta de freguesia. Além de estarem, para já, a tapar as fissuras existentes no edifício, está também a proceder-se à recuperação ao nível da electricidade.

O autarca socialista adiantou ainda que as obras vão decorrer à medida que a junta de freguesia tiver disponibilidade financeira para tal e que tal situação não impede que a associação Free To Be, com a qual a junta estabeleceu protocolo, inicie as actividades pretendidas.