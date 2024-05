Obras na Rua António Aleixo complicam o trânsito entre Póvoa e Forte da Casa

O trânsito entre a Póvoa de Santa Iria e o Forte da Casa agravou-se, sobretudo às horas de ponta, devido às obras na Rua António Aleixo, na Póvoa de Santa Iria. A circulação vai continuar a efectuar-se de forma alternada pelo menos até ao mês de Outubro. A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, sublinhou que as obras de estabilização do talude contíguo à Rua António Aleixo são fundamentais por questões de segurança. Por causa das chuvas deslizaram terras e houve derrocada de pedras.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, as obras consistem na execução de um muro de suporte, ancorado em betão armado. Para assegurar a estabilização e protecção do talude existente prevê-se a aplicação de materiais adequados ao seu reforço. Está também prevista a substituição dos colectores pluviais/domésticos e ramais domiciliários e construção do murete em betão armado e pavimentação do passeio, incluindo a aplicação de lancil.

Moradores alertam para talude no Forte da Casa

O talude da Rua 11 de Março, no Forte da Casa, também necessita de uma intervenção urgente. Os moradores da zona temem pela segurança e reportaram erosão e infiltrações num dos prédios.

Ana Cristina Pereira disse ter estado reunida no local com a câmara para se começar a estudar a intervenção naquele talude.