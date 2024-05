Praia do Agroal seleccionada para hastear inaugural da Associação Bandeira Azul

A Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação apresentou, na terça-feira, 30 de Abril, a atribuição de 440 bandeiras azuis pelo júri internacional em 2024, das quais 398 em praias, 19 em marinas e 23 em embarcações ecoturísticas. A Praia Fluvial do Agroal, que tem sido alvo de sucessivos investimentos por parte do município de Ourém e recebe anualmente milhares de visitas, renovou o galardão Bandeira Azul, ostentando-o pelo oitavo ano consecutivo. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e o vereador Rui Vital, marcaram presença na sessão que anunciou que o primeiro hastear de andeira azul em praia fluvial realizar-se-á na Praia Fluvial do Agroal, a 7 de Junho.