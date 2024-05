Projecto do Centro de saúde de Almoster com apoio municipal

A elaboração do projecto de execução para a instalação da extensão de saúde de Almoster vai contar com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 4.612 euros. O projecto visa adaptar um espaço que a Junta de Freguesia de Almoster dispõe para instalação da nova unidade de saúde, em cumprimento das directrizes da Unidade Local de Saúde Lezíria, para que os seus utentes usufruam de melhores condições. A atribuição do subsídio à Junta de Freguesia de Almoster foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal.