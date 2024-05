Suspensas buscas por idosa desaparecida há mais de uma semana em Vialonga

As buscas das autoridades para encontrar Maria Teresa foram suspensas ao fim de uma semana. Diagnosticada com Alzheimer, a mulher de 76 anos foi vista pela última vez a 28 de Abril em Vialonga.

As buscas levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na zona de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, para encontrar Maria Teresa, a mulher de 76 anos que está desaparecida desde 28 de Abril, foram suspensas ao fim de uma semana, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da GNR.

“Houve diversas buscas na zona de actuação da Guarda que foram suspensas ao fim de uma semana. Não houve pistas”, acrescentou a mesma fonte ao nosso jornal, sublinhando que o caso não transitou para a Polícia Judiciária por não haver indício de crime, estando agora dependente do seguimento que lhe der o Ministério Público.

Maria Teresa está em paradeiro incerto desde que foi vista pela última vez, a sair de casa, antes da hora de almoço, em Vialonga. A idosa sofre de Alzheimer e no dia do seu desaparecimento levava vestido um casaco, tipo kispo, de cor preta. O alerta foi dado pela família, que além de ter lançado vários apelos nas redes sociais e espalhado cartazes com a fotografia da idosa, participou em acções de busca. Num dos apelos lançados na Internet, a filha, Ana Falcão, pede a quem souber de alguma pista sobre o paradeiro da sua mãe que entre em contacto com a GNR de Vialonga ou a Polícia de Segurança Pública da Póvoa de Santa Iria.