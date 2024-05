VFX alertou para maus-tratos na infância e adolescência

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira (CPCJ) encerrou o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância com a formação simbólica de um laço humano de cor azul, no dia 30 de Abril, no largo dos Paços do Concelho, em Vila Franca de Xira. O símbolo é representativo da causa e pretende ser um alerta para a problemática dos maus-tratos na infância e na adolescência. Nas famílias a parentalidade deve ser realizada sem recurso à violência, seja ela verbal, física ou psicológica. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira associou-se a esta iniciativa através da iluminação do edifício dos Paços do Concelho de cor azul, tendo sido ainda exibida na sua fachada a representação de um laço no mesmo tom.