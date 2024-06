Alunos da Escola Andreia Sofia com excelentes resultados no 27º Troféu Nacional de Acordeão

Escola Andreia Sofia conseguiu o primeiro lugar na categoria de trio no 27º Troféu Nacional de Acordeão, que se realizou em Alcobaça, no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio.

Um total de 13 alunos da Escola de Acordeão Andreia Sofia conquistou prémios no 27º Troféu Nacional de Acordeão, que se realizou em Alcobaça, no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio. Na categoria de quinteto a Escola Andreia Sofia estabeleceu-se na primeira posição, assim como na categoria de trio. No escalão infantil, categoria D, Maria Clara conseguiu o segundo lugar, enquanto Camila Félix e Santiago Meireles ficaram-se pelo terceiro. Nos resultados finais da categoria Ensemble Duo, o duo M&M conquistou o primeiro lugar, Afonso Marques e Leonor Machado o segundo, e Leonor Vieira e Santiago Meireles o terceiro. Em Ensemble Duo B, o Duo Original ficou no segundo lugar. Nos resultados finais da categoria Prémio Vitorino Matono, a jovem Maria Inês Carrapato ficou na segunda posição, Afonso Félix na terceira, assim como Camila Félix.

Andreia Sofia, fundadora da escola, começou a tocar acordeão aos nove por influência da mãe. Nessa altura a sua paixão tornou-se motivo de gozo na escola por ser uma prática para homens aos olhos dos seus colegas. No entanto, o seu talento era indiscutível e depressa deixou de sofrer de bullying e passou a ser admirada pelos seus pares. Iniciou-se como aluna na Sociedade Filarmónica Cartaxense, no Cartaxo, a sua terra natal, e aos 14 anos já tinha definido que queria ser professora de música. Fez o conservatório completo, licenciou-se e é mestre em Ensino da Educação Musical, estando a tirar uma licenciatura em acordeão. Dá aulas na Academia de Música de Alcobaça e é a principal responsável pela organização do Festival Internacional de Acordeão do Cartaxo. Andreia Sofia tem alunos dos cinco aos 80 anos e sente-se uma realizadora de sonhos.