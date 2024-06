Águias de Alpiarça vence 2ª divisão distrital de futebol

A equipa sénior masculina do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça sagrou-se campeã da 2ª divisão distrital de futebol e garantiu a subida para a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tal como o Águias, o Entroncamento AC e o Glória do Ribatejo vão jogar na primeira divisão distrital em seniores na próxima época. No escalão de juvenis masculinos o Águias de Alpiarça também assegurou a subida à 1ª divisão distrital, competição da Associação de Futebol de Santarém.