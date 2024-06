Ateneu Cartaxense conquista medalhas na primeira divisão

No passado fim-de-semana, o Ateneu Artístico Cartaxense participou com seis ginastas no Campeonato Nacional de Trampolim Individual e Sincronizado no Pavilhão do Alto do Moinho, no Seixal. Martim Botelho obteve o terceiro lugar no escalão de primeira divisão de séniores e atingiu nota mínima para ingressar no escalão mais alto da modalidade: elite sénior. Em trampolim sincronizado, fazendo dupla com Tomás Mamisashvili, também receberam o bronze. No escalão juvenil, Erika Casimiro conseguiu o 24º lugar em individual e 11º lugar em trampolim sincronizado com Leonor Marcelino. No escalão sénior feminino, Filipa Garrido e Bárbara Florindo obtiveram o 6º e o 10º lugar, respectivamente.