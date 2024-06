FPF atribui dupla certificação ao futebol do Samora Correia

O Grupo Desportivo de Samora Correia (GDSC) recebeu dupla certificação como entidade formadora por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No primeiro ano de actividade, o futebol feminino do clube recebeu 3 estrelas. O futebol masculino recebeu também 3 estrelas mantendo o enquadramento dos últimos anos. “Esta dupla certificação é histórica não só para o clube como para a freguesia de Samora Correia e para o concelho de Benavente que, pela primeira vez, têm um clube com dupla certificação da FPF e vem coroar uma época de sucessos onde foi visível o crescimento do clube em ambos os géneros”, lê-se numa publicação do GDSC.