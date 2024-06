Maria Fidalgo chamada à selecção nacional sub-15 de basquetebol

Maria Fidalgo, do Santarém Basket Clube, foi convocada para integrar o estágio de observação da selecção nacional sub-15 de basquetebol que se vai realizar entre 12 e 16 de Junho em Lisboa. A atleta do clube escalabitano foi também chamada a participar num treino de observação no dia 10 de Junho para a futura selecção nacional de sub-16 feminina de 2025. Nos dias 14, 15 e 16 de Junho a selecção nacional vai participar também no torneio Oeiras Valley.

Ainda do Santarém Basket Clube, o atleta Martim Silva foi convocado para participar num treino da Federação Portuguesa de Basquetebol com vista à constituição da selecção nacional sub-16 masculina que vai jogar no Campeonato da Europa divisão B em Agosto, na Macedónia do Norte.