As tradicionais Marchas Populares da Carregueira

Caros senhores, os meus respeitosos cumprimentos, aos quais vou informar que há cerca de trinta e cinco anos que o povo da Carregueira, no concelho da Chamusca, organiza as tradicionais marchas dos santos populares com alguns altos e baixos, mas lá se vão mantendo com todo o amor deste povo tão corajoso, que não olha a sacrifícios para honrar a nossa terra da Carregueira, não faltando mais uma vez a estarem presentes nos dias 22 de Junho de 2024, desfilando no Recinto do Polivalente, pelas 21h30, e na aldeia do Arrepiado, dia 29 de Junho, à mesma hora. Sem mais, muito grato pela colaboração do semanário regional O MIRANTE, que se despede com estima e consideração.

Manuel da Graça Alves