Antiga EB1 de Alcanena vai reabrir como jardim-de-infância

A Câmara Municipal de Alcanena aprovou na reunião realizada a 20 de Maio a alteração de tipologia e denominação de Escola Básica de Alcanena para a tipologia de Jardim-de-Infância, com a denominação de Jardim-de-Infância do Castelo. A denominação, inspirada na toponímia local, contou com a aprovação do Conselho Municipal da Educação e deve-se à localização do edifício na chamada zona da “Chousa” ou “Castelo”, conforme consta na Caderneta Predial Urbana.

O projecto de requalificação, segundo nota do município, consiste num conjunto de intervenções que visam dotar o espaço das melhores condições funcionais, adequadas aos normativos legais para esta faixa etária, vindo o Jardim-de-Infância do Castelo dar uma resposta fundamentada e em tempo útil ao aumento do número de crianças em idade pré-escolar que vão ingressar no Agrupamento de Escolas de Alcanena no próximo ano lectivo.