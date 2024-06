Novo aeroporto em Benavente é tema de conferência na Universidade Católica

Dia 20 de Junho vai realizar-se uma conferência na Universidade Católica sobre a decisão do Governo em construir um novo aeroporto no concelho de Benavente.

“Nem tudo foi dito, nem tudo foi falado”. A Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, propõe discutir, a 20 de Junho, o que falta avaliar sobre o novo aeroporto internacional. A iniciativa promete revelar dados relacionados com a nova infra-estrutura que resulta da recente decisão do Governo em instalar o novo Aeroporto Internacional de Lisboa, designado por Luís de Camões, no campo de tiro situado no concelho de Benavente, mais precisamente na freguesia de Samora Correia.

A conferência, que se inicia às 18h00, é limitada à participação de uma centena de pessoas. A Alumni Católica (AACL), associação sem fins lucrativos que promove a conferência, ainda não revelou os oradores presentes.