Presidente da Câmara do Cartaxo vestiu o kimono para dar uma aula de Karaté

João Heitor distinguiu o empenho das alunas e dos alunos, atribuindo nota máxima à boa disposição de todos os que participaram na aula de karaté para assinalar o Mês do Coração.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo esteve, a 27 de Maio, no Pavilhão do Inatel para dar uma aula de Karaté dirigida a pessoas maiores de 50 anos, que são alunas e alunos no programa de actividade física, organizado pela autarquia, “Viver Mais Viver Melhor”.

A aula teve como objectivo assinalar a participação do município do Cartaxo na campanha nacional “Maio Mês do Coração” e foi muito participada. O presidente da câmara municipal destacou a importância do programa “Viver Mais Viver Melhor, que permite a dezenas de pessoas praticar actividade física com regularidade, acompanhadas gratuitamente por técnicos da área de desporto. Para o autarca “a actividade física, equilibrada e adequada à idade, resulta em ganhos não só em mobilidade e saúde física, mas também em saúde mental porque contribui para a socialização dos participantes, contrapondo ao isolamento com que muitas vezes a população com maior idade se confronta, o encontro e a integração social”, disse.

Durante o mês de Maio, várias organizações de saúde e governamentais promoveram actividades e eventos para consciencializar as pessoas sobre os factores de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, o colesterol alto, o tabagismo ou sedentarismo. Também são destacados os benefícios de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, a prática regular de actividades físicas e o controle do stress.